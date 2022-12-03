Мерсон: "Англии не выиграть ЧМ-2022 без голов Кейна"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон убежден, что сборной Англии не выиграть Чемпионат Мира в Катаре без голов своего капитана Харри Кейна.

29-летний Кейн, обладатель "Золотой бутсы" предыдущего Чемпионата Мира, пока ни разу не отличился на турнире в Катаре, хотя отдал уже три результативные передачи.



По мнению Мерсона, успех англичан на ЧМ-2022 во многом зависит от голов Кейна, потому что Харри — тот, кто умеет забивать в больших матчах.



"Если Харри Кейн не забьет три-четыре гола до окончания турнира, Англии не выиграть Чемпионат Мира. Все просто".



"Когда придет черед упорных матчей против больших сборных, Англии потребуется Харри Кейн. Англии ни за что не выиграть этот Чемпионат Мира без минимум трех голов Кейна. Возможно, я ошибаюсь, но я просто не представляю, как Англия сможет поднять Кубок Мира, если Кейн забьет только один гол".



"Кейн должен вдохновиться примером Оливье Жиру, оставаясь на острие и веря в созидающих для него игроков позади. У нас достаточно талантов, чтобы поддерживать Кейна, ему не нужно отходить назад".



"Говорить про результативные передачи Кейна — это хорошо, но нам пока еще не попался никто из серьезных соперников. Когда мы начнем играть против больших команд, Кейн — тот, кто должен находиться в штрафной и забивать голы", — сообщил Мерсон Sky Sports.