"Милан" хочет Кейта и Окслейд-Чемберлена

Алекс Окслейд-Чемберлен и Наби Кейта "Милан" заинтересован в приглашении полузащитников "Ливерпуля" Наби Кейта и Алекса Окслейд-Чемберлена.

В этом сезоне Кейта сыграл только пять минут в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в июле, тогда как Окслейд-Чемберлен отметился лишь одним появлением в стартовом составе и еще тремя на замену.

Столь плачевная ситуация с игровым временем не оставляет 27-летнему гвинейцу и 29-летнему англичанину шансов на продление их контрактов, истекающих в конце этого сезона.

Как утверждает Calcio Mercato, Наби и Алекс находятся на радаре у "Милана", который надеется подписать обоих свободными агентами следующим летом.

Уже со следующего месяца "россонери" смогут вести переговоры с Кейта и Окслейд-Чемберленом, не спрашивая на то разрешения у "Ливерпуля".


Метки Кейта, Ливерпуль, Милан, Окслейд-Чемберлен

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2022 10:00

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