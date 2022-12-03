"Милан" хочет Кейта и Окслейд-Чемберлена

"Милан" заинтересован в приглашении полузащитников "Ливерпуля" Наби Кейта и Алекса Окслейд-Чемберлена.

В этом сезоне Кейта сыграл только пять минут в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в июле, тогда как Окслейд-Чемберлен отметился лишь одним появлением в стартовом составе и еще тремя на замену.



Столь плачевная ситуация с игровым временем не оставляет 27-летнему гвинейцу и 29-летнему англичанину шансов на продление их контрактов, истекающих в конце этого сезона.



Как утверждает Calcio Mercato, Наби и Алекс находятся на радаре у "Милана", который надеется подписать обоих свободными агентами следующим летом.



Уже со следующего месяца "россонери" смогут вести переговоры с Кейта и Окслейд-Чемберленом, не спрашивая на то разрешения у "Ливерпуля".