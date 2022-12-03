"Ливерпуль" узнал цену за Амрабата

"Ливерпулю" придется выложить более 30 миллионов евро (25.7 млн. фунтов), чтобы заполучить полузащитника "Фиорентине" Софьяна Амрабата в январе.

По информации Sky Sport Germany, Амрабат интересен сразу нескольким клубам Премьер-Лиги, но особенно — "Ливерпулю", который с начала сезона испытывает острый дефицит кадров в центре поля.



Амрабат занимает третье место в списке желанных целей "красных" по укреплению позиции полузащитника — после Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии" и Мойсеса Кайседо из "Брайтона".



Сам Софьян, у которого остается один полный год по контракту в "Фиорентине", открыт к уходу на повышением в январе, но пока не вступал в переговоры с заинтересованными клубами.



Ожидается, что судьба 26-летнего Амрабата прояснится после возвращения с ЧМ-2022, где сборная Марокко, за которую выступает Софьян, сразится с Испанией в рамках 1/8 финала.