Адамс верит, что Кейн забьет Сенегалу

Легенда "Арсенала" Тони Адамс верит, что капитан сборной Англии Харри Кейн сможет открыть счет своим голам на ЧМ-2022 в матче 1/8 финала против Катара.

Кейн пока ни разу не отличился на турнире в Катаре, хотя выходил в стартовом составе на все три матча англичан на групповом этапе.



Тем не менее, Адамс находит Сенегал подходящим соперником для нападающего "Тоттенхэма" и считает, что ключом к победе англичан могут стать стандартные положения.



"Харри Кейн будет облизывать свои губы, думая про матч с Сенегалом: "Аллилуйя! Здесь я забью свой первый гол на Чемпионате Мира".



"Уверен, в матче будет много моментов, особенно после стандартов, потому что после изучения соперника становится понятно, что Сенегал — это группа отдельных очень талантливых игроков, но не команда".



"Если Кейн и Харри Магуайр будут доставлять им неприятности при угловых, они будут вознаграждены".



"Треть всех голов забивается после стандартов, и с годами это не меняется. Это одинаково на Чемпионате Мира, в Премьер-Лиге или в Лиге Два. Стандарты — это так важно, и мы хороши в этом", — сообщил Адамс The Sun.