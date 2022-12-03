Мерсон считает, что Маунт должен выйти в старте Англии против Сенегала

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что полузащитник "Челси" Мейсон Маунт должен получить место в стартовом составе сборной Англии на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Сенегала.

23-летний Маунт выходил в стартовом составе против Ирана и США, но против Уэльса в минувший вторник не сыграл вовсе.



По мнению Мерсона, главный тренер англичан Гарет Саутгейт должен вернуть Маунта в старт, потому что это усилило бы атакующую игру команды.



"Я бы не стал выпускать Джуда Беллингема, Деклана Райса и Джордана Хендерсона вместе в полузащиту, это было бы слишком однобоко, а Харри Кейну пришлось бы опускаться глубже и глубже".



"Если ты собираешься дать одному из полузащитников свободу, чтобы ходить вперед, то Мейсон Маунт должен быть в стартовом составе. Я бы предпочел выпустить Маунта вместо Хенердсона, потому что он быстро перемещает мяч, видит возможность для паса и всегда находится вполоборота".



"Если ты сыграешь с Маунтом, это позволит оставаться выше по полю Кейну и подключаться вперед Беллингему, оставляя Райса перед четвертой защитников, чего будет достаточно. Тебе не нужны два опорника перед четверкой защитников".



"Англия должна сыграть в высоком темпе. Когда они играют в высоком темпе, то являются очень хорошей командой, как мы убедились против Ирана и во втором тайме против Уэльса".



"В первом тайме против Уэльса они играли слишком медленно, но как только Англия прибавила и стала играть быстрее, соперник перестал справляться".



"Так Англия должна сыграть и против Сенегала. Если они будут играть в унылый "международный футбол", катая мяч близ обороны, тогда они совершенно никуда не продвинутся", — сообщил Мерсон Sky Sports.