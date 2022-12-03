"Реал" хочет купить Аспиликуэту в январе

"Реал" установил контакт с капитаном "Челси" Сесаром Аспиликуэтой в преддверии зимнего трансферного окна.

Аспиликуэту связывали с возвращением в родную Испанию еще минувшим летом, когда его хотела "Барселона", однако Сесар отбросил эти мысли и продлил свой контракт с "Челси" сразу на два года — до июня 2024.



В этом сезоне 33-летний испанец не является твердым игроком основы "синих", выходя в стартовом составе только на половину из 14 матчей в Премьер-Лиге.



А уже в следующем месяце "Челси" может лишиться своего капитана. По информации Sport, "Реал" установил контракт с Аспиликуэтой и готовится расчистить место для Сесара, отправив Альваро Одриосолу в "Рому".



В Мадриде считают, что Аспиликуэта, обладая своим опытом и лидерскими качествами, стал бы отличным примером для молодежи.



"Реал" ожидает, что суммы в 6 миллионов евро (5.1 млн. фунтов) будет достаточно для приобретения ветерана в январе, хотя всего полгода назад "Челси" оценивал защитника в 25 млн. евро (21.4 млн. фунтов).