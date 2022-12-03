Чилуэлл и Джеймс будут готовы к первому матчу "Челси" после ЧМ-2022

Травмированные защитники "Челси" Бен Чилуэлл и Рис Джеймс будут готовы к первому матчу своей команды после Чемпионата Мира в Катаре.

Как известно, Чилуэлл и Джеймс не попали в заявку сборной Англии на ЧМ-2022, чему помешали травмы: надрыв задней поверхности бедра у Бена и повреждение колена у Риса.



Однако Чилуэлл и Джеймс стремительно идут на поправку, работая на базе "Челси" в Кобхэме. Особенно медицинский штаб впечатлен прогрессом Бена, сообщает Football.London.



Ожидается, что Бен и Рис поедут с командой Грэма Поттера на тренировочный сбор в Абу-Даби на текущей неделе. У обоих защитников достаточно времени, чтобы набрать форму к матчу против "Борнмута" 27 декабря.