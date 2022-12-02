Управляющему директору "Тоттенхэма" Фабио Паратичи грозит арест на родине в Италии из-за скандала, разгорающегося вокруг "Ювентуса".

В минувший понедельник совет директоров "Ювентуса" в полном составе подал в отставку, что связано с финансовыми махинациями, в которых подозревают руководство итальянского клуба.



К подозреваемым относится и Паратичи, который трудился в Турине с 2000 по 2021 год, а с недавних пор помогает бывшему тренеру "Ювентуса" Антонио Конте в "Тоттенхэме".



Как утверждает Gazzetta dello Sport и ряд других итальянских изданий, Фабио значится в числе лиц, ордер на арест которых собирается выдать прокуратура. Расследование в отношении 50-летнего директора "шпор" уже ведется.



Если Паратичи действительно арестуют, это может оказать большое влияние трансферную активность "Тоттенхэма" в январе, ведь именно Фабио находит для Конте потенциальных новичков и договаривается с ними.