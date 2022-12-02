Стоунс доволен реакцией Магуайра на критику

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс считает, что его партнер по сборной Англии Харри Магуайр наилучшим образом отреагировал на критику в свой адрес.

Несмотря на потерю места в стартовом составе "Манчестер Юнайтед", Магуайр не только поехал на Чемпионат Мира в Катаре, но и является одним из лучших игроков английской сборной на турнире.



Стоунс, который как раз и является основным партнером Магуайра по центру обороны, восхищен уровнем игры Харри.



"С первого матча он реагирует наилучшим образом. Во всех трех матчах он был великолепен".



"Нам было важно заново наладить связи, и пока что нам это удается. Нам нужно продолжать совершенствоваться. Он заслуживает огромной похвалы за это".



"Меня много спрашивают насчет него, и мы с ним провели много матчей за сборную Англии и пережили много моментов. Мы знаем, с чем он столкнулся в своем клубе, и то, как он играет здесь, многое говорит о нем. Я по-прежнему верю в него, как и все его партнеры по команде".



"Насчет него много шума, но он старается прибавлять, и он хорошо начал турнир. Он заслуживает огромной похвалы", — цитирует Стоунса Daily Mail.