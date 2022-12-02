Клопп не собирается в сборную Германии

Юрген Клопп Агент Юргена Клоппа развеял слухи, связывающие главного тренера "Ливерпуля" с работой в сборной Германии.

Нынешний наставник сборной Германии Ханси Флик оказался под громадным давлением после того, как не сумел преодолеть групповой этап Чемпионата Мира в Катаре.

Среди немецких фанатов послышались призывы уволить Флика и пригласить на его место Клоппа, однако агент Марк Кошице исключает такой сценарий.

"Это лишь тема для медиа. У Юргена есть контракт в "Ливерпуле" до 2026 года. Клопп намерен отработать свой контракт с "Ливерпулем", — сообщил Кошице Sky Sport Germany.


Метки Клопп, Ливерпуль, сборная Германии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2022 21:00

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  1. kojan 02.12.2022 21:16 # kojan
    ставлю геморрой FRISBY против геморроя Клоппа, что последний возглавит бундестим...

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