Клопп не собирается в сборную Германии
Агент Юргена Клоппа развеял слухи, связывающие главного тренера "Ливерпуля" с работой в сборной Германии.
Нынешний наставник сборной Германии Ханси Флик оказался под громадным давлением после того, как не сумел преодолеть групповой этап Чемпионата Мира в Катаре.
Среди немецких фанатов послышались призывы уволить Флика и пригласить на его место Клоппа, однако агент Марк Кошице исключает такой сценарий.
"Это лишь тема для медиа. У Юргена есть контракт в "Ливерпуле" до 2026 года. Клопп намерен отработать свой контракт с "Ливерпулем", — сообщил Кошице Sky Sport Germany.
02.12.2022 21:00
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