Клопп не собирается в сборную Германии

Агент Юргена Клоппа развеял слухи, связывающие главного тренера "Ливерпуля" с работой в сборной Германии.

Нынешний наставник сборной Германии Ханси Флик оказался под громадным давлением после того, как не сумел преодолеть групповой этап Чемпионата Мира в Катаре.



Среди немецких фанатов послышались призывы уволить Флика и пригласить на его место Клоппа, однако агент Марк Кошице исключает такой сценарий.



"Это лишь тема для медиа. У Юргена есть контракт в "Ливерпуле" до 2026 года. Клопп намерен отработать свой контракт с "Ливерпулем", — сообщил Кошице Sky Sport Germany.