"Юнайтед" лидирует в борьбе за Фелиша
"Манчестер Юнайтед" находится во главе списка клубов, претендующих на нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша.
По информации The Times, "Юнайтед" был заинтересован в Фелише еще минувшим летом и даже провел встречу с агентом Жорже Мендешем, представляющим интересы Жоау.
Тогда Мендеш сказал "красным дьяволам", что "Атлетико" ни при каких обстоятельствах не продаст 23-летнего игрока сборной Португалии, однако с тех пор ситуация изменилась.
Фелиш больше не имеет твердого места в стартовом составе "Атлетико", почти не забивает и перестал ладить с главным тренером Диего Симеоне. Теперь "матрасники" готовы выслушать предложения других клубов насчет покупки Жоау в январе.
При этом "Юнайтед" называется главным претендентом на Фелиша, в котором "дьяволы" видят замену для его партнера по национальной команде Криштиану Роналду.
В свое время Фелиш обошелся "Атлетико" в 113 миллионов фунтов, поэтому клуб из Мадрида намерен вернуть как можно больше из этой суммы.
02.12.2022 20:00
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