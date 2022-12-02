"Юнайтед" лидирует в борьбе за Фелиша

"Манчестер Юнайтед" находится во главе списка клубов, претендующих на нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша.

По информации The Times, "Юнайтед" был заинтересован в Фелише еще минувшим летом и даже провел встречу с агентом Жорже Мендешем, представляющим интересы Жоау.



Тогда Мендеш сказал "красным дьяволам", что "Атлетико" ни при каких обстоятельствах не продаст 23-летнего игрока сборной Португалии, однако с тех пор ситуация изменилась.



Фелиш больше не имеет твердого места в стартовом составе "Атлетико", почти не забивает и перестал ладить с главным тренером Диего Симеоне. Теперь "матрасники" готовы выслушать предложения других клубов насчет покупки Жоау в январе.



При этом "Юнайтед" называется главным претендентом на Фелиша, в котором "дьяволы" видят замену для его партнера по национальной команде Криштиану Роналду.



В свое время Фелиш обошелся "Атлетико" в 113 миллионов фунтов, поэтому клуб из Мадрида намерен вернуть как можно больше из этой суммы.