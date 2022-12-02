Морган: "Приоритет Роналду — клуб из Лиги Чемпионов"

Тележурналист Пирс Морган заявил, что слухи об отъезде экс-нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию являются преждевременными.

Именно после того, как Роналду дал свое знаменитое интервью Моргану, "Юнайтед" расторг контракт с Криштиану, который, если верить слухам, теперь готов принять роскошное предложение от саудовского "Аль-Насра".



Однако Морган настаивает, что приоритет 37-летнего игрока сборной Португалии — это клуб из Лиги Чемпионов, и Чемпионат Мира в Катаре может ему помочь.



"Он думает, что в случае успешного выступления на этом Чемпионате Мира он получит желаемое, а именно — клуб из Лиги Чемпионов, который поможет ему развить свой рекорд и свое наследие".



"На данной стадии его карьеры дело не в деньгах. Дело в пожирающем желании играть в футбол на высочайшем уровне, покорять рекорды и выигрывать трофеи. И он делал это в большем количестве стран, нежели какой-либо другой игрок в истории", — сообщил Морган The Telegraph.