Трент: "Я не умею обороняться? Это ленивое мнение"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд назвал "ленивым мнением" предположение о том, что он не умеет обороняться.

В этом сезоне к игре Трента регулярно возникают претензии, в первую очередь — к его оборонительным действиям. Даже поездка 24-летнего англичанина на ЧМ-2022 до последнего была под вопросом.



Однако Александер-Арнольд чувствует, что люди несправедливы к нему и каждую его ошибку используют как подтверждение своей теории.



"Я бы сказал, что это ленивое мнение. Люди просто смотрят игру и видят, что хотят видеть. Это своего рода предвзятое отношение, как мне кажется. В конце концов ты видишь, что хочешь видеть".



"Если ты смотришь матч с ощущением, что игрок ленив, то ты будешь считать его ленивым, если увидишь, что он не бегает. Ты видишь, что хочешь видеть, ты не видишь остальный матч, когда он носится по полю и пытается делать свою работу".



"Мне кажется, именно так меня судят. Люди идут на матчи с заранее сложившимся мнением о том, что я плохой защитник и не могу обороняться. И когда я совершаю ошибку или кто-нибудь прорывается через меня, они думают, что это подтверждает их мнение".



Как бы хорошо я ни выступал, но если я не идеален, им этого недостаточно. Меня судят по другим стандартам, нежели многих других игроков, но это жизнь", — цитирует Трента talkSPORT.