Мерсон: "Англии достался сложнейший жребий в 1/8 финала"

Пол Мерсон Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что в лице сборной Сенегала англичанам достался сложнейший жребий на Чемпионате Мира в Катаре.

Как известно, Англия вышла в плей-офф ЧМ-2022 как победитель Группы B, и Мерсону кажется, что другие команды, выигравшие свои квартеты, получили более удобных соперников, нежели действующие обладатели Кубка Африки.

"Это тяжелый матч. Я бы предпочел сыграть против Голландии вместо них".

"Я знаю, что Сенегал будет лишен двух своих лучших игроков, травмированного Садио Мане и дисквалифицированного Идриссы Гейе, но они чемпионы Африки. Это будет стоящий матч, ничуть не проходной".

"Вообще-то, я думаю, что их всех сборных на турнире Англии достался сложнейший жребий в 1/8 финала, если сравнить, что Аргентина играет с Австралией, а Франция — с Польшей".

"Сборная Сенегала сильна физически и технична. Можно предположить, что недооценки со стороны Гарета (Саутгейта) и игроков не будет".

"Если бы Мане или Гейе играли, это был бы крайне упорный матч, но их отсутствие дает Англии преимущество, пускай и небольшое", — сообщил Мерсон Sky Sports.


Метки Мерсон, сборная Сенегала, ЧМ-202

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2022 17:00

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