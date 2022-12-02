Мерсон: "Англии достался сложнейший жребий в 1/8 финала"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что в лице сборной Сенегала англичанам достался сложнейший жребий на Чемпионате Мира в Катаре.

Как известно, Англия вышла в плей-офф ЧМ-2022 как победитель Группы B, и Мерсону кажется, что другие команды, выигравшие свои квартеты, получили более удобных соперников, нежели действующие обладатели Кубка Африки.



"Это тяжелый матч. Я бы предпочел сыграть против Голландии вместо них".



"Я знаю, что Сенегал будет лишен двух своих лучших игроков, травмированного Садио Мане и дисквалифицированного Идриссы Гейе, но они чемпионы Африки. Это будет стоящий матч, ничуть не проходной".



"Вообще-то, я думаю, что их всех сборных на турнире Англии достался сложнейший жребий в 1/8 финала, если сравнить, что Аргентина играет с Австралией, а Франция — с Польшей".



"Сборная Сенегала сильна физически и технична. Можно предположить, что недооценки со стороны Гарета (Саутгейта) и игроков не будет".



"Если бы Мане или Гейе играли, это был бы крайне упорный матч, но их отсутствие дает Англии преимущество, пускай и небольшое", — сообщил Мерсон Sky Sports.