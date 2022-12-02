Сборная Бельгии рассматривает Компани и Анри

Легенды Премьер-Лиги Венсан Компани и Тьерри Анри претендуют на вакантный пост главного тренера сборной Бельгии.

Роберто Мартинес подтвердил свою отставку с поста рулевого бельгийской сборной сразу после того, как его команда не сумела преодолеть групповой этап Чемпионата Мира в Катаре.



Как сообщает RTBF, у Федерации футбола Бельгии есть три основных кандидата на замену Мартинесу, и первый из них — это Компани, бывший капитан сборной и нынешний наставник "Бернли" из Чемпионшипа.



Второй кандидат — это француз Анри, который был ассистентом у Мартинеса. Тьерри имеет опыт самостоятельной тренерской работы в "Монако" и "Монреаль Импакт".



Конкуренцию Компани и Анри составляет рулевой "Монако" Филипп Клеман, который ранее тренировал "Брюгге" и "Генк".