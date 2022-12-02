Сборная Бельгии рассматривает Компани и Анри

Тьерри Анри и Ромелу Лукаку Легенды Премьер-Лиги Венсан Компани и Тьерри Анри претендуют на вакантный пост главного тренера сборной Бельгии.

Роберто Мартинес подтвердил свою отставку с поста рулевого бельгийской сборной сразу после того, как его команда не сумела преодолеть групповой этап Чемпионата Мира в Катаре.

Как сообщает RTBF, у Федерации футбола Бельгии есть три основных кандидата на замену Мартинесу, и первый из них — это Компани, бывший капитан сборной и нынешний наставник "Бернли" из Чемпионшипа.

Второй кандидат — это француз Анри, который был ассистентом у Мартинеса. Тьерри имеет опыт самостоятельной тренерской работы в "Монако" и "Монреаль Импакт".

Конкуренцию Компани и Анри составляет рулевой "Монако" Филипп Клеман, который ранее тренировал "Брюгге" и "Генк".


Метки Анри, Бернли, Компани, сборная Бельгии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2022 16:00

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  1. soloviev 02.12.2022 16:47 # soloviev
    Я бы дал шанс Анри, он по глупости приходил в обе команде, в которых был кризис, а в сборной важен не менеджмент, а скорее умение настроить команду и атмосфера, с чем, по многочисленным слухам справляется неплохо
    Для Клемана и Компани это будут шаги назад в карьере

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