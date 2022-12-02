Андрей Сантос направляется в "Челси"
"Челси" выигрывает борьбу за полузащитника "Васко да Гасы" Андрея Сантоса.
Юный Сантос, которого часто сравнивают со звездой "Ньюкасла" Бруну Гимараэсом, вызывает большой интерес у европейских топ-клубов.
Однако Evening Standard утверждает, что "Челси" удалось увести 18-летнего бразильца из под носа у ПСЖ. Сделка стоимостью 12 миллионов фунтов будет заключена в январе.
Приобретение Сантоса должно стать частью так называемого "видения-2030" — стратегии новых владельцев "Челси" по привлечению в клуб ярчайших талантов со всего мира.
02.12.2022 15:00
Просмотров: 389
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
а ему разве дадут разрешение на работу в Англии? или как всегда в аренду сбагрят?
(ответить)
Андрей! Андрей! Андрей!
бляяя...
(ответить)
это до 2030 ждать чего-то, как лузерпуки какие-то?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий