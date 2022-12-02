Андрей Сантос направляется в "Челси"

"Челси" выигрывает борьбу за полузащитника "Васко да Гасы" Андрея Сантоса.

Юный Сантос, которого часто сравнивают со звездой "Ньюкасла" Бруну Гимараэсом, вызывает большой интерес у европейских топ-клубов.



Однако Evening Standard утверждает, что "Челси" удалось увести 18-летнего бразильца из под носа у ПСЖ. Сделка стоимостью 12 миллионов фунтов будет заключена в январе.



Приобретение Сантоса должно стать частью так называемого "видения-2030" — стратегии новых владельцев "Челси" по привлечению в клуб ярчайших талантов со всего мира.