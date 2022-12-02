Андрей Сантос направляется в "Челси"

Андрей Сантос "Челси" выигрывает борьбу за полузащитника "Васко да Гасы" Андрея Сантоса.

Юный Сантос, которого часто сравнивают со звездой "Ньюкасла" Бруну Гимараэсом, вызывает большой интерес у европейских топ-клубов.

Однако Evening Standard утверждает, что "Челси" удалось увести 18-летнего бразильца из под носа у ПСЖ. Сделка стоимостью 12 миллионов фунтов будет заключена в январе.

Приобретение Сантоса должно стать частью так называемого "видения-2030" — стратегии новых владельцев "Челси" по привлечению в клуб ярчайших талантов со всего мира.


Метки Васко да Гама, Сантос, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. danilych89 02.12.2022 15:26 # danilych89
    а ему разве дадут разрешение на работу в Англии? или как всегда в аренду сбагрят?

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  2. chelsea-69 02.12.2022 15:04 # chelsea-69
    Андрей! Андрей! Андрей!

    бляяя...

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  3. chelsea-69 02.12.2022 15:03 # chelsea-69
    это до 2030 ждать чего-то, как лузерпуки какие-то?

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