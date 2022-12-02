"Арсенал" понес убыток в 45.5 млн. фунтов в сезоне 2021/22
"Арсенал" отчитался об убытке в размере 45.5 млн. фунтов за прошлый сезон.
В прошлом сезоне "Арсенал" впервые за 25 лет не выступал в еврокубках, и это нашло отражение на финансовых результатах лондонского клуба.
В период с 1 июня 2021 по 31 мая 2022 "канониры" заработали 369.1 млн. фунтов — на 41.5 млн. фунтов больше, чем за предыдущие 12 месяцев, и этот рост объясняется возвращением зрителей на трибуны.
Однако итоговый баланс вновь оказался отрицательным — минус 45.5 млн. фунтов против обусловленного пандемией коронавируса убытка в 107.3 млн. фунтов за предыдущие 12 месяцев.
Доходы "Арсенала" от телетрансляций снизились до 146 млн. фунтов относительно 184.4 млн. фунтов в предыдущем сезоне, когда "канониры" достигли полуфинала Лиги Европы.
Зарплатная ведомость "Арсенала" снизилась с 244.4 до 212 млн. фунтов благодаря уходу высокооплачиваемых игроков вроде Пьер-Эмерика Обамеянга и Месута Озила.
02.12.2022 14:00
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