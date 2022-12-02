FSG склоняется к продаже доли в "Ливерпуле"
Владельцы "Ливерпуля" из Fenway Sports Group предпочитают продать не клуб целиком, а долю в нем.
В прошлом месяце FSG объявила, что "открыта к новым акционерам", что было воспринято как сигнал о готовности американской компании продать "Ливерпуль".
FSG также наняла банки Goldman Sachs и Morgan Stanley, которые будут заниматься согласованием и заключением сделки.
Однако газета The Boston Globe, принадлежащая главе FSG Джону Генри, утверждает, что владельцы "Ливерпуля" передумали полностью выходить из проекта.
В данный момент FSG склоняется к частичной продаже "Ливерпуля" — американская компания привлечет новые инвестиции на развитие, но при этом сохранит контроль над клубом.
02.12.2022 13:00
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может и уорд останется, и денег найдется на новых игроков
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