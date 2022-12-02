FSG склоняется к продаже доли в "Ливерпуле"

Владельцы "Ливерпуля" из Fenway Sports Group предпочитают продать не клуб целиком, а долю в нем.

В прошлом месяце FSG объявила, что "открыта к новым акционерам", что было воспринято как сигнал о готовности американской компании продать "Ливерпуль".



FSG также наняла банки Goldman Sachs и Morgan Stanley, которые будут заниматься согласованием и заключением сделки.



Однако газета The Boston Globe, принадлежащая главе FSG Джону Генри, утверждает, что владельцы "Ливерпуля" передумали полностью выходить из проекта.



В данный момент FSG склоняется к частичной продаже "Ливерпуля" — американская компания привлечет новые инвестиции на развитие, но при этом сохранит контроль над клубом.