Райс рвется в топ-клуб

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс подтвердил свое желание уйти на повышение.

Ожидается, что по окончании этого сезона "Вест Хэм" все-таки отпустит Райса в большой клуб, потому что Деклан отчаянно жаждет попробовать себя на более серьезном уровне и отказывается продлевать свой контракт.



23-летний Райс, которого сватают в "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл", мечтает повторить успехи некоторых из своих партнеров по сборной Англии.



"100 процентов — я хочу выступать в Лиге Чемпионов. Я говорю это последние два-три года".



"Я стабильно играю за свой клуб на хорошем уровне и чувствую, что хочу продолжать двигаться вперед. Я вижу, как мои друзья выступают в Лиге Чемпионов и сражаются за большие трофеи".



"У тебя есть только одна карьера, в конце которой ты захочешь обернуться назад и увидеть завоеванные трофеи и большие матчи, в которых ты участвовал", — цитирует Райса The Guardian.