Гвардиола выбрал между Лэмпардом, Джеррардом и Скоулзом

Пол Скоулз и Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что предпочитает Пола Скоулза из трех полузащитников так называемого "золотого поколения" сборной Англии.

В свое время сборная Англия обладала настоящей россыпью суперзвезд на многих позициях, особенно — в полузащите.

Там у англичан были Фрэнк Лэмпард и "Челси", Стивен Джеррард из "Ливерпуля" и как раз Скоулз, представлявший "Манчестер Юнайтед". И среди этого трио у Гвардиолы есть любимчик.

"При всем уважении к Фрэнку и Стивену, но Пол Скоулз — мой любимый полузащитник. Я обожаю его. Думаю, у него было все. Так что я предпочитаю Пола Скоулза", — сообщил Гвардиола ютуб-каналу Рио Фердинанда.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2022 11:00

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