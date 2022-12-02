Гвардиола выбрал между Лэмпардом, Джеррардом и Скоулзом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что предпочитает Пола Скоулза из трех полузащитников так называемого "золотого поколения" сборной Англии.

В свое время сборная Англия обладала настоящей россыпью суперзвезд на многих позициях, особенно — в полузащите.



Там у англичан были Фрэнк Лэмпард и "Челси", Стивен Джеррард из "Ливерпуля" и как раз Скоулз, представлявший "Манчестер Юнайтед". И среди этого трио у Гвардиолы есть любимчик.



"При всем уважении к Фрэнку и Стивену, но Пол Скоулз — мой любимый полузащитник. Я обожаю его. Думаю, у него было все. Так что я предпочитаю Пола Скоулза", — сообщил Гвардиола ютуб-каналу Рио Фердинанда.