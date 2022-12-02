Грилиш жалеет о своей насмешке над Альмироном

Джек Грилиш Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш признался, что жалеет о своей насмешке над вингером "Ньюкасла" Мигелем Альмироном.

После драматичного камбэка в матче заключительного тура прошлого сезона Премьер-Лиги против своего бывшего клуба "Астон Виллы" Грилиш раскритиковал свою игру, заявив, что "сыграл как Альмирон".

Мигель забил лишь один гол за весь прошлый сезон, зато блистает в этом, отличившись восемь раз в 15 матчах Премьер-Лиги.

28-летнему парагвайцу удалось затмить Грилиша, который в этом сезоне отличился лишь раз, а заодно заставил Джека пожалеть о своих словах.

"Знаете, меня толком не спрашивали про это, поэтому давайте я проясню. Конечно, я немного выпил. Мы праздновали, и я не следил за социальными сетями. Помню, я был на Ибице, когда это вылезло наружу. И я об этом жалею. Это была одна из глупых вещей, что я совершил".

"Я жалею об этом. Клянусь, я рад, как он отреагировал. Недавно он что-то сказал насчет меня в своем интервью, пожелав мне всего наилучшего. Я подумал, "Вот это парень". Будь я на его месте, я бы, наверное, сказал: "К черту это".

"Я отправил сообщение Мэтту Таргетту, потому что я хорошо его знаю по "Вилле", и я сказал ему: "Ты можешь написать ему (Альмирону), что я извиняюсь и что я не это имел ввиду?" Когда я оглядываюсь назад, то понимаю, что сказал глупость. Я не должен был этого делать".

"Я не знал, что это будет опубликовано, я думал, это чисто приватное видео. Но даже в приватном видео я не должен был говорить таких вещей насчет другого профессионала. Вообще-то, я рад за него. Мне много досталось от фанатов "Ньюкасла", и я заслужил это. В конце концов они поддерживают своего игрока, и я полностью это понимаю. Он выглядит самым безвредным и милым парнем".

"Когда я сыграю против него, то выражу ему свое почтение, потому что он не должен был оказаться в этой ситуации. Нужно отдать ему должное, и я искренне надеюсь, что он продолжит забивать, если при этом фанаты "Ньюкасла" перестанут писать мне", — цитирует Грилиша The Telegraph.


Метки Альмирон, Грилиш, Манчестер Сити, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2022 10:00

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  1. mancityman 02.12.2022 10:50 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  2. alexomck 02.12.2022 10:23 # alexomck
    теперь Альмирон после неудачного матча может сказать, что сыграл как Грилиш

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  3. true-manc 02.12.2022 10:15 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  4. sayk2 02.12.2022 10:11 # sayk2
    Просто конченый, как хорошо что выбрал сити, там и сгниет

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