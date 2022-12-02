Райс считает, что Рэшфорд способен завоевать "Золотую бутсу" в Катаре

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс считает, что его партнер по сборной Англии Маркус Рэшфорд способен завоевать "Золотую бутсу" на Чемпионате Мира в Катаре.

В трех матчах на ЧМ-2022 Рэшфорд забил три гола, включая дубль против Уэльса в минувший вторник.



Райс рад, что Рэшфорду удалось перенести свою клубную форму на международный уровень, и верит, что у нападающего "Манчестер Юнайтед" есть все шансы стать лучшим бомбардиром турнира.



"С первого момента, как я оказался в сборной Англии, Маркус всегда был одним из тех, кто выделяется на фоне остальных. Я был не так уж удивлен этим — он молниеносен, он обладает скоростью, голевым чутьем и техникой".



"Знаю, прошлый год был тяжелым для него, но никто никогда не сомневался в его мастерстве. Я и вся команда по-настоящему счастливы, наблюдая его сейчас на этой крупнейшей сцене".



"Золотая бутса"? Нет причин, почему бы он не смог ее завоевать. Если он продолжать совершить эти рывки за спину защитникам, как он делает в "Юнайтед", он будет продолжать иметь моменты".



"Завоевать "Золотую бутсу" было бы удивительно для него, и я был бы рад за него, если ему удастся", — цитирует Райса Sky Sports.