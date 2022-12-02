Каскарино предсказывает уход Обамеянга из "Челси" в конце сезона

Бывший нападающий "Челси" Тони Каскарино ожидает, что "синие" попрощаются с Пьер-Эмериком Обамеянгом в конце этого сезона.

После своего перехода из "Барселоны", Обамеянг забил лишь три гола за "Челси", включая единственный в Премьер-Лиге.



Каскарино чувствует, что "синие" уже разочаровались в 33-летнем габонце и готовы искать более результативного форварда.



"Я даже не уверен, что Обамеянг все еще будет игроком "Челси" в следующем сезоне".



"Думаю, случится то, что случилось с ним в "Барселоне". Они пригласили его в свой клуб, совершив крупное приобретение, но затем быстро осознали, что им нужен нападающий лучше".



"Думаю, "Челси" как футбольный клуб обязан так поступить. Они откажутся от Обамеянга в конце сезона и будут искать альтернативу, бесспорно", — сообщил Каскарино talkSPORT.