Гвардиол не исключает свой переход в "Челси"
Защитник "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиол дал понять, что не исключает свой переход в "Челси".
Уже заручившись услугами нападающего "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку, "Челси" также имеет виды на Гвардиола.
Согласно слухам, сейчас "синие" ведут переговоры насчет покупки Йошко, и 20-летний игрок сборной Хорватии оставляет дверь открытой для такого рода трансфера.
"Я и "Челси"? Не знаю. Вы знаете, что случилось в последние месяцы. Если честно, я не представляю, что будет".
"Мой агент занимается такими вещами, поэтому посмотрим. Прямо сейчас я счастлив в Лейпциге. Я не знаю — время покажет. Никогда не знаешь, что произойдет. Я знаю об этих история, но я лишь могу сказать, что я счастлив в Лейпциге, и прямо сейчас я собираюсь остаться и хорошо выступать за свой клуб", — сообщил Гвардиол The Athletic.
02.12.2022 07:00
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