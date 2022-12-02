Гвардиол не исключает свой переход в "Челси"

Защитник "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиол дал понять, что не исключает свой переход в "Челси".

Уже заручившись услугами нападающего "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку, "Челси" также имеет виды на Гвардиола.



Согласно слухам, сейчас "синие" ведут переговоры насчет покупки Йошко, и 20-летний игрок сборной Хорватии оставляет дверь открытой для такого рода трансфера.



"Я и "Челси"? Не знаю. Вы знаете, что случилось в последние месяцы. Если честно, я не представляю, что будет".



"Мой агент занимается такими вещами, поэтому посмотрим. Прямо сейчас я счастлив в Лейпциге. Я не знаю — время покажет. Никогда не знаешь, что произойдет. Я знаю об этих история, но я лишь могу сказать, что я счастлив в Лейпциге, и прямо сейчас я собираюсь остаться и хорошо выступать за свой клуб", — сообщил Гвардиол The Athletic.