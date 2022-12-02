Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед" придется выложить 86 миллионов фунтов за Жоау Фелиша. Клубы Премьер-Лиги сражаются за Мохаммеда Кудуса. Назван новый титульный спонсор "Ньюкасла". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Атлетико" готов продать нападающего Жоау Фелиша в "Манчестер Юнайтед" за 86 миллионов фунтов. (AS)



"Юнайтед" уверен в приобретении вингера ПСВ Коди Гакпо. Сумма трансфера превысит 50 млн. фунтов. (Football Insider)



"Аль-Хиляль" готов составить конкуренцию "Аль-Насру", другому клубу из Саудовской Аравии, в борьбе за экс-нападающего "Юнайтед" Криштиану Роналду. (Daily Express)



"Ливерпуль", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Эвертон" проявляют интерес к полузащитнику "Аякса" Мохаммеду Кудусу. (90min)



"Челси" решил составить конкуренцию "Ньюкаслу" в борьбе за полузащитника "Васко да Гамы" Андрея Сантоса. (90min)



"Атлетико" сделал запрос насчет защитника "Лестера" Чаглара Сеюнджю. (AS)



"Ноттингем Форест" договорился о покупке атакующего полузащитника "Палмейраса" Густаво Скакпы. (Fabrizio Romano)



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Среди всех защитников на Чемпионате Мира в Катаре француз Ибраима Конате из "Ливерпуля" выиграл больше всего дуэлей. (talkSPORT)



В возрасте 39 лет защитник сборной Бразилии Дани Алвес станет самым возрастным капитаном в истории Чемпионата Мира, выведя свою команду на матч против Камеруна в пятницу. (Daily Mail)



Роберто Мартинес покинул должность главного тренера сборной Бельгии, не сумев вывести свою команду в плей-офф ЧМ-2022. (Goal)



Новым титульным спонсором "Ньюкасла" должна стать авиакомпания SAUDIA. Стоимость 10-летнего контракта составит 300 млн. фунтов. (Football Insider)



Владельцам "Саутгемптона" было предложено купить доли в двух итальянских клубах. (Football Insider)