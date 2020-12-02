Стам: "МЮ стал был хорошим клубом для Гакпо"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Голландии считает, что его соотечественник Коди Гакпо из ПСВ подошел бы "красным дьяволам".

Достоверно известно, что главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг был заинтересован в Гакпо еще минувшим летом. Ожидается, что в январе "дьяволы" вернулся за Коди, в котором они видят замену для Криштиану Роналду.



Стам ожидает, что "Юнайтед" столкнется с конкуренцией в борьбе за Гакпо, однако Яп считает, что Коди будет хорошо у Тен Хага.



"Как мы можем прочитать, "Юнайтед" заинтересован. Но, возможно, есть и другие команды. Особенно теперь, когда он так хорошо выступает на Чемпионате Мира".



"Я не верю, что другие команды не интересуются им. На мой взгляд, "Юнайтед" стал бы хорошим клубом для него, потому что тренер знает его".



"Ему весьма знакомо то, как "Юнайтед" играет. Конечно, там есть конкуренция, но для молодого игрока с таким мастерством конкуренция необходима".



"Это его решение. Рассматривает ли он "Юнайтед" и Премьер-Лигу как свой следующий шаг, или он ориентируется на Испанию и другие большие команды, "Реал" или "Барселону"? — сообщил Стам talkSPORT.