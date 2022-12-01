Диуф предупредил Англию насчет серии пенальти

Бывший нападающий "Ливерпуля" Эль-Хаджи Диуф считает, что у сборной Англии нет шансов, если в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Сенегала дело дойдет до серии пенальти.

По мнению Диуфа, голкипер "Челси" Эдуар Менди является большим козырем сенегальской сборной, за которую в свое время он выступал.



Также Диуф считает, что у Сенегала будут реальные шансы на успех, если Англия позволит себе недооценить соперника. Естественно, Эль-Хаджи вспомнил и своего бывшего капитана по "Ливерпулю".



"Если дойдет дело до пенальти, мы победим — и легко. Я знаю, каким голкипером мы обладаем, и я знаю, что мы способны отразить некоторые из их пенальти".



"Это напоминает мне, когда мы играли против сборной Франции. Они еще до начала матча думали, что победили. Если Англия поведет себя так же в воскресенье, это будет хорошо для нас".



"Это замечательный жребий — кто бы отказался сыграть в этом матче? Это большой матч с большими игроками, которые должны показать, насколько они хороши. Мы не являемся фаворитами, но мы сделаем все, чтобы победить их, и нам это по силам".



"У Англии тоже хорошая команда с хорошими игроками. Они очень сильно изменились относительно моего времени в английском футболе, потому что все они копируют Пепа Гвардиолу и "Манчестер Сити". Они играют одинаково: хотят владеть мячом, забивать много голов и играть в "тики-таку". Их игроки могут это".



"Также у них очень хороший командный дух. Это не как во времена Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда, которые не любили друг друга. Командный дух имеет большое значение для них, и Гарет Саутгейт замечательно делает свою работу", — цитирует Диуфа Daily Mail.