ПСЖ и "Бавария" поспорят с МЮ за Фелиша

"Манчестер Юнайтед" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны ПСЖ и "Баварии" в борьбе за нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша.

В этом сезоне Фелиш забил только три гола в Ла Лиге и не имеет твердого места в стартовом составе "Атлетико".



Ранее пресса сообщала, что 23-летний игрок сборной Португалии перестал ладить с главным тренером "Атлетико" Диего Симеоне и хочет покинуть Мадрид уже в январе.



По информации AS, между Фелишем и Симеоне действительно есть "конфликт", и "Атлетико", потерпев фиаско в Лиге Чемпионов, готов избавиться от Жоау, чтобы поправить свое финансовое положение.



"Юнайтед" рассматривает Фелиша на замену Криштиану Роналду и является одним из немногих клубов, которые могли бы выложить 86 миллионов фунтов, которые "Атлетико" хочет за Жоау.



Однако конкуренция со стороны ПСЖ и "Баварии" может нарушить планы "Юнайтед" — в отличие от этих двух клубов, "красные дьяволы" не могут предложить Фелишу Лигу Чемпионов.