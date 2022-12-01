"Ливерпуль" не нашел, кто бросил в Гвардиолу монетой

"Ливерпуль" завершил расследование после инцидента с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой в матче Премьер-Лиги 16 октября.

Напомним, тогда "Ливерпуль" нанес "Сити" поражение со счетом 1:0 благодаря голу Мохамеда Салаха, а концовка матча была отмечена удалением наставника "красных" Юргена Клоппа.



Кроме того, в начале второго тайма рефери Энтони Тэйлор отменил гол полузащитника "горожан" Фила Фодена, и как раз тогда в Гвардиолу с трибун "Энфилда" прилетела монета.



"В следующий раз им нужно постараться лучше. Они не попали в меня. Они пытались, но не попали в меня. Несколько лет назад они попали по нашему автобусу, но не в этот раз", — сказал тогда Гвардиола.



После тех слов Гвардиолы "красные" инициировали расследование, изучив записи камер наблюдения и опросив свидетелей, включая стюардов и фанатов. Мерсисайдский клуб назвал подобное поведение "совершенно неприемлемым" и пригрозил наказать виновных пожизненной дисквалификацией.



Однако из-за дефицита убедительных доказательств "Ливерпуль" не смог установить виновных. В итоге расследование было закрыто, никто из фанатов не понес наказания, сообщает The Athletic.