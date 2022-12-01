"Ньюкасл" не будет покупать Мэддисона в январе

Переход полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона в "Ньюкасл" в зимнее трансферное окно "крайне маловероятен".

26-летний Мэддисон великолепно проводит этот сезон, забив семь голов и отдав четыре результативные передачи за "Лестер" в Премьер-Лиге, благодаря чему получил место в заявке сборной Англии на Чемпионат Мира в Катаре.



Ранее ходили слухи, что "Ньюкасл" попытается переманить Мэддисона в январе, однако The Telegraph, ссылаясь на хорошо осведомленные источники, утверждает, что "сороки" не планируют совершать крупных приобретений в зимнее окно.



Однако Мэддисон определенно интересен "Ньюкаслу", и "сороки" могут предпринять попытку заполучить Джеймса следующим летом.