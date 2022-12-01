"Ньюкасл" не будет покупать Мэддисона в январе
Переход полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона в "Ньюкасл" в зимнее трансферное окно "крайне маловероятен".
26-летний Мэддисон великолепно проводит этот сезон, забив семь голов и отдав четыре результативные передачи за "Лестер" в Премьер-Лиге, благодаря чему получил место в заявке сборной Англии на Чемпионат Мира в Катаре.
Ранее ходили слухи, что "Ньюкасл" попытается переманить Мэддисона в январе, однако The Telegraph, ссылаясь на хорошо осведомленные источники, утверждает, что "сороки" не планируют совершать крупных приобретений в зимнее окно.
Однако Мэддисон определенно интересен "Ньюкаслу", и "сороки" могут предпринять попытку заполучить Джеймса следующим летом.
01.12.2022 20:00
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