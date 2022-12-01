Директор "Боруссии": "Мы не будем делать подарки "Ливерпулю"

Директор по маркетингу дортмундской "Боруссии" Карстен Крамер заявил, что его клуб не будет делать подарков "Ливерпулю", торгуясь по полузащитнику Джуду Беллингему.

"Ливерпуль" считается главным претендентом в борьбе за 19-летнего Беллингема и, по слухам, может попытаться купить Джуда уже в январе.



Крамер не скрывает своих симпатий к "Ливерпулю" и главному тренеру "красных" Юргену Клоппу, однако это не повлияет на цену за Беллингема.



"Мои отношения с Клоппом? Нам обоим небезразличен Дортмунд".



"Несомненно, мы очень симпатизируем "Ливерпулю". У нас по-прежнему хорошие отношения с Юргеном и многими другими из "Ливерпуля". Так что из всех клубов Премьер-Лиги я предпочитаю "Ливерпуль". Но не ожидайте, что мы будем делать подарки "Ливерпулю", — цитирует Крамера Goal.