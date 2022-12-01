Директор "Боруссии": "Мы не будем делать подарки "Ливерпулю"

Джуд Беллингем Директор по маркетингу дортмундской "Боруссии" Карстен Крамер заявил, что его клуб не будет делать подарков "Ливерпулю", торгуясь по полузащитнику Джуду Беллингему.

"Ливерпуль" считается главным претендентом в борьбе за 19-летнего Беллингема и, по слухам, может попытаться купить Джуда уже в январе.

Крамер не скрывает своих симпатий к "Ливерпулю" и главному тренеру "красных" Юргену Клоппу, однако это не повлияет на цену за Беллингема.

"Мои отношения с Клоппом? Нам обоим небезразличен Дортмунд".

"Несомненно, мы очень симпатизируем "Ливерпулю". У нас по-прежнему хорошие отношения с Юргеном и многими другими из "Ливерпуля". Так что из всех клубов Премьер-Лиги я предпочитаю "Ливерпуль". Но не ожидайте, что мы будем делать подарки "Ливерпулю", — цитирует Крамера Goal.


Метки Беллингем, Боруссия, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2022 19:00

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  1. felix-the-cat 01.12.2022 19:41 # felix-the-cat
    Нахуй этот днарь за такие деньги не нужен

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  2. ooaaaa 01.12.2022 19:39 # ooaaaa
    шлак ебучий

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