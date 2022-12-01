"Эвертон" отправит Кина в аренду в январе
Защитник Майкл Кин покинет "Эвертон" в зимнее трансферное окно, отправившись в аренду.
В 2017 году "Эвертон" потратил рекордные для себя 25 миллионов фунтов на приобретение Кина у "Бернли", и с тех пор Майкл сыграл 189 матчей за "ирисок" забив 11 голов.
Однако с приходом Джеймса Тарковски и Конора Коуди 29-летний англичанин потерял место в стартовом составе "Эвертона", отметившись лишь одним появлением на замену в этом сезоне Премьер-Лиги.
Как сообщает Liverpool Echo, наиболее вероятным сценарием является уход Кина в аренду в январе, хотя ранее циркулировали слухи, что Майкл может быть продан.
В услугах Кина, чей контракт с "ирисками" рассчитан до 2025 года, заинтересованы аж восемь клубов, включая "Вест Хэм", "Фулхэм" и "Лестер".
01.12.2022 17:00
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