"Эвертон" отправит Кина в аренду в январе

Защитник Майкл Кин покинет "Эвертон" в зимнее трансферное окно, отправившись в аренду.

В 2017 году "Эвертон" потратил рекордные для себя 25 миллионов фунтов на приобретение Кина у "Бернли", и с тех пор Майкл сыграл 189 матчей за "ирисок" забив 11 голов.



Однако с приходом Джеймса Тарковски и Конора Коуди 29-летний англичанин потерял место в стартовом составе "Эвертона", отметившись лишь одним появлением на замену в этом сезоне Премьер-Лиги.



Как сообщает Liverpool Echo, наиболее вероятным сценарием является уход Кина в аренду в январе, хотя ранее циркулировали слухи, что Майкл может быть продан.



В услугах Кина, чей контракт с "ирисками" рассчитан до 2025 года, заинтересованы аж восемь клубов, включая "Вест Хэм", "Фулхэм" и "Лестер".