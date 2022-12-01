В МЮ уверены, что Рэшфорд подпишет новый контракт
"Манчестер Юнайтед" уверен в согласовании нового контракта со своим нападающим Маркусом Рэшфордом.
Совершенно провалив прошлый сезон, в этой кампании Рэшфорд вернулся в свою лучшую форму. Маркус забил восемь голов за "Юнайтед", а также уже трижды отличился за сборную Англии на Чемпионате Мира в Катаре.
Действующий контракт Рэшфорда истекает в конце этого сезона и предусматривает опцию продления на 12 месяцев. Этой опцией "красные дьяволы" намерены воспользоваться, чтобы лишить зарубежные клубы возможности вести переговоры с Маркусом после 1 января.
Вместе с тем "Юнайтед" хочет наградить Рэшфорда за достигнутый прогресс, и на "Олд Траффорд" уверены, что 25-летний англичанин согласится продлить свое пребывание в родном клубе, сообщает Daily Mirror.
Рэшфорд отверг возможности уйти из "Юнайтед" прошлым летом, когда у него совершенно не ладилась игра, поэтому "дьяволы" уверены, что сейчас Маркус точно не помышляет о смене клуба.
01.12.2022 16:00
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