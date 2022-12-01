Скоулз советует МЮ взять Гакпо на замену Роналду

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что Коди Гакпо из ПСВ смог бы стать хорошей заменой для покинувшего "Олд Траффорд" Криштиану Роналду.

После расторжения контракта с Роналду "Юнайтед" был вынужден активизировать поиски забивного игрока в атаку, и Скоулз советует "красным дьяволам" обратить внимание на 23-летнего Гакпо, который забил 12 голов и отдал 14 результативных передач за ПСВ в этом сезоне.



"Думаю, есть пара нападающих, к которым они могут присмотреться. На этой позиции могут сыграть Антони Мартиаль и Маркус Рэшфорд, но Маркус, как я думаю, предпочитает действовать на фланге, а Антони подвержен травмам".



"Возможно, январь — это слишком рано, чтобы найти замену Роналду. Скорее всего, они ориентируются на следующее лето, однако я думаю, что нужные игроки есть на рынке".



"Этот парень из ПСВ, Гакпо, очень хорошо выступает за сборную Голландии на Чемпионате Мира, и мне кажется, Тен Хаг был заинтересован в нем раньше".



"Несомненно, нужные игроки есть на рынке. В январе может быть тяжело заключить сделку, но я надеюсь, нам удастся обзавестись новым центральным нападающим", — цитирует Скоулза talkSPORT.