Сульшер пересмотрел все свои матчи во главе "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер Оле Гуннар Сульшер пересмотрел каждый из 168 матчей, что он провел в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Юнайтед" уволил Сульшера в ноябре 2021, после без малого трех лет сотрудничества. Оле Гуннар поплатился не невыразительное начало сезона и ряд шокирующих результатов, включая поражения от "Истанбул Башакшехира" (2:1) и "Уотфорда" (4:1).

Как сообщает The Athletic, с тех пор Сульшер вел очень тихую жизнь, отклонив несколько предложений о работе в качестве тренера и телевизионного эксперта.

Оле Гуннар решил провести больше времени со своей женой и их тремя детьми, а также проделать работу над ошибками — 49-летний норвежец пересмотрел все свои матчи во главе "Юнайтед".

Сейчас, после года перерыва, Сульшер чувствует себя готовым взяться за новую работу и открыт к предложениям.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2022 14:00

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