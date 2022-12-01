"Реал" следит за Фернандешем

"Реал" следит за полузащитником "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Бруну Фернандешем.

Фернандеш выступает за "Юнайтед" с 2020 года, забив 53 гола в 146 матча. Контракт Бруну истекает в июне 2026.



Как сообщает португальское издание Record, 28-летний полузащитник счастлив на "Олд Траффорд", но не исключает, что в будущем попытается уйти на более высокий уровень.



При этом "Реал" имеет давний интерес к Фернандешу — еще со времен, когда Бруну выступал за "Спортинг".



"Реал" вынужден задумываться об усилении центра поля из-за возраста Луки Модрича и Тони Крооса, и в Мадриде уверены, что Фернандеш стал бы отличным дополнением к команде Карло Анчелотти.