"Реал" следит за Фернандешем
"Реал" следит за полузащитником "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Бруну Фернандешем.
Фернандеш выступает за "Юнайтед" с 2020 года, забив 53 гола в 146 матча. Контракт Бруну истекает в июне 2026.
Как сообщает португальское издание Record, 28-летний полузащитник счастлив на "Олд Траффорд", но не исключает, что в будущем попытается уйти на более высокий уровень.
При этом "Реал" имеет давний интерес к Фернандешу — еще со времен, когда Бруну выступал за "Спортинг".
"Реал" вынужден задумываться об усилении центра поля из-за возраста Луки Модрича и Тони Крооса, и в Мадриде уверены, что Фернандеш стал бы отличным дополнением к команде Карло Анчелотти.
01.12.2022 13:00
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