"Вильярреал" может арендовать Гилмора
Полузащитник "Брайтона" Билли Гилмор может провести вторую половину этого сезона в "Вильярреале" на правах аренды.
Гилмор только минувшим летом присоединился к "Брайтону", перебравшись из "Челси" по сделке стоимостью 9 миллионов фунтов.
Билли специально переходил к "чайкам", чтобы поработать с главным тренером Грэмом Поттером, однако тот уже в сентябре отправился в "Челси".
Гилмор так толком и не получил своего шанса в "Брайтоне", отметившись лишь четырьмя появлениями на замену в Премьер-Лиге общей продолжительностью 13 минут.
Гилмор всерьез помышляет отправиться в другой клуб за игровой практикой на вторую половину сезона, и The Times утверждает, что испанский "Вильярреал" лидирует в борьбе за 21-летнего шотландца.
01.12.2022 12:00
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