"Вильярреал" может арендовать Гилмора

Билли Гилмор Полузащитник "Брайтона" Билли Гилмор может провести вторую половину этого сезона в "Вильярреале" на правах аренды.

Гилмор только минувшим летом присоединился к "Брайтону", перебравшись из "Челси" по сделке стоимостью 9 миллионов фунтов.

Билли специально переходил к "чайкам", чтобы поработать с главным тренером Грэмом Поттером, однако тот уже в сентябре отправился в "Челси".

Гилмор так толком и не получил своего шанса в "Брайтоне", отметившись лишь четырьмя появлениями на замену в Премьер-Лиге общей продолжительностью 13 минут.

Гилмор всерьез помышляет отправиться в другой клуб за игровой практикой на вторую половину сезона, и The Times утверждает, что испанский "Вильярреал" лидирует в борьбе за 21-летнего шотландца.


Метки Брайтон, Вильярреал, Гилмор

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2022 12:00

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