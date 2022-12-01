"Вильярреал" может арендовать Гилмора

Полузащитник "Брайтона" Билли Гилмор может провести вторую половину этого сезона в "Вильярреале" на правах аренды.

Гилмор только минувшим летом присоединился к "Брайтону", перебравшись из "Челси" по сделке стоимостью 9 миллионов фунтов.



Билли специально переходил к "чайкам", чтобы поработать с главным тренером Грэмом Поттером, однако тот уже в сентябре отправился в "Челси".



Гилмор так толком и не получил своего шанса в "Брайтоне", отметившись лишь четырьмя появлениями на замену в Премьер-Лиге общей продолжительностью 13 минут.



Гилмор всерьез помышляет отправиться в другой клуб за игровой практикой на вторую половину сезона, и The Times утверждает, что испанский "Вильярреал" лидирует в борьбе за 21-летнего шотландца.