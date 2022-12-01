Почеттино: "Скучаю по Премьер-Лиге"
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" и "Саутгемптона" Маурисио Почеттино признался, что скучает по Премьер-Лиге.
Почеттино покинул "Тоттенхэм" еще в ноябре 2019, однако Маурисио совершенно не оборвал свои отношения с Англией.
Сейчас Почеттино находится без клуба с минувшего лета, и Маурисио допускает, что его следующим местом работы будет столь обожаемая им лига.
"Я скучаю по Премьер-Лиге. Почему бы нам не вернуться? Мы открыты к этому! Я действительно открыт. Я люблю Англию, и я живу между Лондоном и Барселоной, но больше — в Лондоне".
"Там мое жилище, мой дом... Я люблю быть в Англии. Премьер-Лига — лучшая лига в мире. Там такая конкуренция", — сообщил Почеттино talkSPORT.
01.12.2022 11:00
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идинахуй
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