Почеттино: "Скучаю по Премьер-Лиге"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" и "Саутгемптона" Маурисио Почеттино признался, что скучает по Премьер-Лиге.

Почеттино покинул "Тоттенхэм" еще в ноябре 2019, однако Маурисио совершенно не оборвал свои отношения с Англией.



Сейчас Почеттино находится без клуба с минувшего лета, и Маурисио допускает, что его следующим местом работы будет столь обожаемая им лига.



"Я скучаю по Премьер-Лиге. Почему бы нам не вернуться? Мы открыты к этому! Я действительно открыт. Я люблю Англию, и я живу между Лондоном и Барселоной, но больше — в Лондоне".



"Там мое жилище, мой дом... Я люблю быть в Англии. Премьер-Лига — лучшая лига в мире. Там такая конкуренция", — сообщил Почеттино talkSPORT.