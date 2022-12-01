Невилл уверен, что Магуайр преодолеет свои трудности в МЮ

Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен, что защитнику Харри Магуайру удастся реабилитировать свою карьеру в "Манчестер Юнайтед".

Блестящая игра Магуайра за сборную Англии на Чемпионате Мира в Катаре резко контрастирует с тем, что Харри показывал в своем клубе в прошлом сезоне и в начале этого.



Согласно слухам, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг помышляет о продаже Магуайра следующим летом, однако Невилл считает, что Харри рано списывать со счетов.



"Харри — хороший игрок. Он хороший центральный защитник, и он был великолепен на двух предыдущих турнирах. Просто последние 12 месяцев были ужасным временем для него в "Юнайтед".



"Юнайтед" — это место, где не прощают. Я знаю это по своим 20 годам в клубе. Если ты просто не делаешь что-либо правильно, если что-либо не в порядке, это место может сожрать тебя живьем, правда может".



"Как раз именно это Харри и переживает в данный момент. Но я думаю, Харри преодолеет это в "Юнайтед". Взгляните на Маркуса (Рэшфорда)", — сообщил Невилл Sky Sports.