МЮ, вероятно, будет продан уже в этом сезоне

"Манчестер Юнайтед" может обрести новых владельцев до окончания этого сезона.

На прошлой неделе семейство Глэйзеров, владеющее "Юнайтед" с 2005 года, подтвердило свою готовность продать клуб с "Олд Траффорд".



В свое время "Юнайтед" обошелся Глэйзерам в 790 миллионов фунтов. Продажа "красных дьяволов" может принести американскому семейству около 5 млрд. фунтов.



Как сообщает BBC, Глэйзеры не собираются тянуть с продажей "Юнайтед", и наиболее вероятным временем для заключения сделки выглядит весна 2023 года.



Таким образом, высока вероятность, что к следующему летнему трансферному окну у "дьяволов" уже будут новые хозяева.



Добавим, среди потенциальных покупателей "Юнайтед" называются как корпорации вроде Apple, Amazon и Meta, так и богатейшие люди планеты вроде основателя Zara Амансио Ортеги.