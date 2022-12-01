Невилл: "Рэшфорд выйдет в старте против Сенегала"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен, что своей игрой против Уэльса нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд гарантировал себе место в стартовом составе сборной Англии на матч 1/8 финала Чемпионата Мира против Сенегала.

Накануне Рэшфорд своим дублем помог англичанам разгромить Уэльс (0:3) и занять первое место в Группе B ЧМ-2022.



Невилл уверен, что Маркус выйдет с первых минут и в ближайшее воскресенье, а вот насчет Фила Фодена, дополнявшего атакующий трезубец против валлийцев, Гари не уверен.



"Я слегка переживал из-за того, что он упустил тот момент в первом тайме, и мне было интересно, будет ли он держать это в голове".



"Но я доволен, что он забил два гола во втором тайме и поместил себя в такое положение, когда, думаю, ему гарантировано место в стартовом составе в воскресенье. Он застолбил за собой это место на фланге с Кейном по центру".



"Что касается другого фланга, то я не уверен", — сообщил Невилл Sky Sports.