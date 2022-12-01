Почеттино готов поработать со сборной

Экс-рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подтвердил свою готовность поработать с какой-нибудь сборной.

Почеттино находится без работы с минувшего лета, когда от его услуг отказался ПСЖ, и сейчас называется возможным сменщиком Гарета Саутгейта во главе сборной Англии.



Также Почеттино сватают в сборную его родной Аргентины, и Маурисио открыт к такого рода предложениям.



"Я не размышлял о том, чтобы тренировать сборную, но сейчас... Да, я открыт. Почему нет?"



"Да, конечно, мы все еще молоды, полны энергии, и мне нравится адреналин от ежедневной работы на тренировках, от процесса. Возможно, работа со сборной — это другое, но почему нет?"



"Если это и не будет моя следующая работа, то, возможно, как-нибудь в будущем. Это не так, что я хочу тренировать только сборную Аргентины. Это может быть и другая сборная, почему нет? Это было бы хорошо", — сообщил Почеттино Sky Sports.