Светская хроника за четверг

"Реал" присмотрел альтернативу Джуду Беллингему. "Манчестер Юнайтед" договаривается с Коди Гакпо. "Бавария" предложит 90 миллионов фунтов за Харри Кейна. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Из-за высокой конкуренции в борьбе за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема "Реал" переключился на Энцо Фернандеса из "Бенфики". (Marca)



Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду действительно получил предложение из Саудовской Аравии стоимостью 150 миллионов фунтов за сезон. (The Telegraph)



Саудовской "Аль-Наср" даже готов компенсировать Роналду 16 млн. фунтов, от которых Криштиану добровольно отказался, расторгнув свой контракт с "Юнайтед". (ESPN)



Роналду хочет выступать в Лиге Чемпионов и не собирается в Саудовскую Аравию. (The Sun)



"Юнайтед" контактирует с агентами вингера ПСВ Коди Гакро насчет трансфера в январе. (Fabrizio Romano)



"Челси" просматривает эквадорского защитника "Байера" Пьеро Инкапье. (Daily Mirror)



"Милан" хочет взять вингера "Челси" Хакима Зийеша в аренду с опцией выкупа. (Gazzetta dello Sport)



Полузащитник "Васко да Гама" Андрей Сантос может перейти в "Ньюкасл" в январе. (Northern Echo)



"Бавария" готова купить нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна за 90 млн. фунтов следующим летом. (The Sun)



Датский полузащитник "Брюгге" Андрес Сков Ольсен вызывает серьезный интерес у "Тоттенхэма". (Het Nieuwsblad)



Голкипер Эмилиано Мартинес может покинуть "Астон Виллы" из-за плохих отношений с главным тренером бирмингемцев Унаи Эмери. (Football Insider)



"Интер" собирается предложить 20 млн. фунтов за левого защитника "Фулхэма" Энтони Робинсона. (The Sun)



Другое



Бывший руководитель скаутской службы "Арсенала" Свен Мислинтат хочет стать новым спортивным директором "Ливерпуля". (Daily Mirror)



Инвесторы из Дубая могут предложить 10.6 млрд. фунтов за "Юнайтед". (Arabian Business)



Титульный спонсор "Юнайтед" TeamViewer подумывает отказаться от сотрудничества с "красными дьяволами". (The Telegraph)



Сборная Англии использует специальную сетку с отмеченными углами ворот, отрабатывая пенальти на тренировках в Катаре. (The Sun)



Неназванному игроку Премьер-Лиги, которого подозревают в двух изнасилованиях, продлили залог до начала января. Изначально футболист был арестован еще в июле. (The Guardian)