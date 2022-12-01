Фоден назвал свою лучшую позицию в сборной Англии

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден рассказал, где он предпочитает играть за сборную Англии.

В заключительном матче группового этапа ЧМ-2022 главный тренер англичан Гарет Саутгейт, наконец, решился доверить Фодену место в стартовом составе, и Фил не подвел.



Фоден забил один из трех голов англичан, и после победы 0:3 Фил рассказал, что занимаемая им позиция на фланге атаки даже не является его любимой.



"Моя любимая позиция? Я не знаю. Наверное, где-то в роли 10-го номера. Но мне все равно, если честно".



"Где бы я ни играл, я стараюсь влиять на игру. Я могу играть на множестве различных позиций".



"Куда бы тренер ни поставил меня, я всегда стараюсь изо всех сил на благо команды. Это все, что я могу", — сообщил Фоден talkSPORT.