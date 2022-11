Люка Шоу атаковала птица в Катаре

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу подвергся атаке со стороны птицы во время ужина со сборной Англии в среду.

Не теряя время даром, полузащитник "Челси" Мейсон Маунт достал телефон и заснял первую реакцию Шоу на прилетевшие на него сверху птичьи экскременты.



Ни Маунт, ни плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш не проявили сострадания к своему партнеру по национальной команде, принявшись истерично смеяться.



"Я запущу в них бутылкой, бро", — пошутил Шоу, всматриваясь в спрятавшегося в листве дерева пернатого злодея.





Luke Shaw taking one for the team and getting shit on by a bird for that good luck so he brings that World Cup trophy home.



What a hero pic.twitter.com/uThgaqSHfO