Уайт покинул расположение сборной Англии в Катаре

Бен Уайт Защитник "Арсенала" Бен Уайт покинул расположение сборной Англии на Чемпионате Мира в Катаре и вернулся домой.

25-летний Уайт не принимал участия в трех первых матчах англичан на ЧМ-2022, а заключительную тренировку перед дерби с Уэльсом пропустил из-за болезни.

Однако отъезд Уайта из лагеря английской сборной не связан с проблемами со здоровьем. Бен возвращается домой по "причинам личного характера" и в Катар уже не приедет, как бы далеко ни продвинулась команда Гарета Саутгейта на турнире.

"Все мы с тобой, Бен", — гласит официальное заявление "Арсенала".


Метки Арсенал, сборная Англии, Уайт, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2022 22:00

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