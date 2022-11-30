Уайт покинул расположение сборной Англии в Катаре

Защитник "Арсенала" Бен Уайт покинул расположение сборной Англии на Чемпионате Мира в Катаре и вернулся домой.

25-летний Уайт не принимал участия в трех первых матчах англичан на ЧМ-2022, а заключительную тренировку перед дерби с Уэльсом пропустил из-за болезни.



Однако отъезд Уайта из лагеря английской сборной не связан с проблемами со здоровьем. Бен возвращается домой по "причинам личного характера" и в Катар уже не приедет, как бы далеко ни продвинулась команда Гарета Саутгейта на турнире.



"Все мы с тобой, Бен", — гласит официальное заявление "Арсенала".