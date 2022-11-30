Уайт покинул расположение сборной Англии в Катаре
Защитник "Арсенала" Бен Уайт покинул расположение сборной Англии на Чемпионате Мира в Катаре и вернулся домой.
25-летний Уайт не принимал участия в трех первых матчах англичан на ЧМ-2022, а заключительную тренировку перед дерби с Уэльсом пропустил из-за болезни.
Однако отъезд Уайта из лагеря английской сборной не связан с проблемами со здоровьем. Бен возвращается домой по "причинам личного характера" и в Катар уже не приедет, как бы далеко ни продвинулась команда Гарета Саутгейта на турнире.
"Все мы с тобой, Бен", — гласит официальное заявление "Арсенала".
30.11.2022 22:00
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