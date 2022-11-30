"Ливерпуль" добавит "Энфилду" 2,500 стоячих мест
"Ливерпуль" добавит 2,500 стоячих мест на свой стадион "Энфилд" к возобновлению сезона Премьер-Лиги.
Как известно, у "Ливерпуля" очень особенные отношения со стоячими трибунами из-за трагедии на "Хиллсборо", однако стартовавшие в 2021 году испытания мест, где фанаты весь матч могут находиться на ногах, опираясь на перила, получили положительный отклик.
В данный момент стадион "красных" и так располагает 7,800 стоячими местами на трибунах "Коп" и "Энфилд Роуд".
Как сообщает talkSPORT, к домашнему матчу против "Лестера" 30 декабря "Ливерпуль" смонтирует еще 2,500 стоячих мест, которые расположатся на "Копе".
Добавим, каждое место такого рода оборудовано откидывающимся сидением, поэтому формально на "Энфилде" не будет чисто стоячего сектора или трибуны.
30.11.2022 21:00
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Подзалюпальные лицемерные мрази
Когда вводили, больше всех ныли и были против
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На этихате лежачие бы места сделать, шоб хоть как то добавить живой массы на кв.м
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Где то в городе пустует стадион, а где то добавляют стоячие места из за количества фанов и нехватки мест. Ну вы поняли да?
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лузерпуль вообще не ценит жизни своих болел? эти дауны ведь снова друг друга передавят, как в 1989м...
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