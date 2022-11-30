"Ливерпуль" добавит "Энфилду" 2,500 стоячих мест

Стоячие места на Энфилде "Ливерпуль" добавит 2,500 стоячих мест на свой стадион "Энфилд" к возобновлению сезона Премьер-Лиги.

Как известно, у "Ливерпуля" очень особенные отношения со стоячими трибунами из-за трагедии на "Хиллсборо", однако стартовавшие в 2021 году испытания мест, где фанаты весь матч могут находиться на ногах, опираясь на перила, получили положительный отклик.

В данный момент стадион "красных" и так располагает 7,800 стоячими местами на трибунах "Коп" и "Энфилд Роуд".

Как сообщает talkSPORT, к домашнему матчу против "Лестера" 30 декабря "Ливерпуль" смонтирует еще 2,500 стоячих мест, которые расположатся на "Копе".

Добавим, каждое место такого рода оборудовано откидывающимся сидением, поэтому формально на "Энфилде" не будет чисто стоячего сектора или трибуны.


Метки Ливерпуль, стадионы, Энфилд

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 30.11.2022 22:15 # meshuggah
    Подзалюпальные лицемерные мрази
    Когда вводили, больше всех ныли и были против

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  2. beatles-red 30.11.2022 21:32 # beatles-red
    На этихате лежачие бы места сделать, шоб хоть как то добавить живой массы на кв.м

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  3. liverpo0ol 30.11.2022 21:20 # liverpo0ol
    Где то в городе пустует стадион, а где то добавляют стоячие места из за количества фанов и нехватки мест. Ну вы поняли да?

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  4. true-manc 30.11.2022 21:19 # true-manc
    лузерпуль вообще не ценит жизни своих болел? эти дауны ведь снова друг друга передавят, как в 1989м...

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