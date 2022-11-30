Мислинтат может стать спортивным директором "Ливерпуля"
Свен Мислинтат, известный по работе в "Арсенале", может стать новым спортивный директором "Ливерпуля".
На днях стало известно, что Джулиан Уорд, только минувшим летом вступивший в должность спортивного директора "Ливерпуля", покинет мерсисайдский клуб в конце сезона.
Как сообщает Sky Sport Germany, "Ливерпуль" рассматривает на вакантный пост Мислинтата, который известен главному тренеру "красных" Юргену Клоппу по совместной работе в дортмундской "Боруссии" с 2008 по 2015 год.
В 2017 году Мислинтат покинул Дортмунд, чтобы возглавить скаутскую службу "Арсенала", однако уже в феврале 2019, успев подписав восемь игроков, Свен ушел от "канониров".
Немецкое издание отмечает, что пока "Ливерпуль" не начинал переговоры со Свеном.
30.11.2022 20:00
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