Мислинтат может стать спортивным директором "Ливерпуля"

Свен Мислинтат, известный по работе в "Арсенале", может стать новым спортивный директором "Ливерпуля".

На днях стало известно, что Джулиан Уорд, только минувшим летом вступивший в должность спортивного директора "Ливерпуля", покинет мерсисайдский клуб в конце сезона.



Как сообщает Sky Sport Germany, "Ливерпуль" рассматривает на вакантный пост Мислинтата, который известен главному тренеру "красных" Юргену Клоппу по совместной работе в дортмундской "Боруссии" с 2008 по 2015 год.



В 2017 году Мислинтат покинул Дортмунд, чтобы возглавить скаутскую службу "Арсенала", однако уже в феврале 2019, успев подписав восемь игроков, Свен ушел от "канониров".



Немецкое издание отмечает, что пока "Ливерпуль" не начинал переговоры со Свеном.