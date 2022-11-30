Саутгейт: "Англия может выиграть ЧМ-2022"

Бывший наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино верит, что сборная Англии может выиграть Чемпионат Мира в Катаре.

Выиграв свою группу на ЧМ-2022, в ближайшее воскресенье англичане сыграют со сборной Сенегала в рамках 1/8 финала.



Почеттино не сомневается в мастерстве игроков английской сборной и считает, что подопечным Гарета Саутгейта лишь нужно верить в себя.



"Франция или другие сборные могут оказаться в беде, если они попадут на Англию. Англия достаточно хороша, чтобы быть среди команд, которые могут выиграть Чемпионат Мира".



"Против Уэльса я увидел очень хорошую игру, и я уверен в мастерстве сборной Англии. Важно лишь верить в себя и проявлять себя, и тогда у тебя будут шансы".



"Но я правда верю, что в этом году Англия сможет побороться за трофей Чемпионата Мира".



"Саутгейт проделал великолепную работу. Ему слегка не повезло в финале Евро против Италии, но он великолепно трудится и заслуживает большой похвалы", — сообщил Почеттино Sky Sports.