Саутгейт: "Англия может выиграть ЧМ-2022"
Бывший наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино верит, что сборная Англии может выиграть Чемпионат Мира в Катаре.
Выиграв свою группу на ЧМ-2022, в ближайшее воскресенье англичане сыграют со сборной Сенегала в рамках 1/8 финала.
Почеттино не сомневается в мастерстве игроков английской сборной и считает, что подопечным Гарета Саутгейта лишь нужно верить в себя.
"Франция или другие сборные могут оказаться в беде, если они попадут на Англию. Англия достаточно хороша, чтобы быть среди команд, которые могут выиграть Чемпионат Мира".
"Против Уэльса я увидел очень хорошую игру, и я уверен в мастерстве сборной Англии. Важно лишь верить в себя и проявлять себя, и тогда у тебя будут шансы".
"Но я правда верю, что в этом году Англия сможет побороться за трофей Чемпионата Мира".
"Саутгейт проделал великолепную работу. Ему слегка не повезло в финале Евро против Италии, но он великолепно трудится и заслуживает большой похвалы", — сообщил Почеттино Sky Sports.
30.11.2022 19:00
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