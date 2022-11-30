Бабель советует Гакпо выбрать "Ливерпуль" или "Арсенал"

Бывший вингер "Ливерпуля" Райан Бабель посоветовал Коди Гакпо из ПСВ отказать "Манчестер Юнайтед" ради двух других клубов Премьер-Лиги.

23-летний Гакро не только выдающимся образом проводит этот сезон за ПСВ, но и является одним из самых ярких игроков Чемпионата Мира в Катаре, где он забил три гола в трех матчах за сборную Голландии.



Согласно слухам, "Юнайтед" решительно настроен приобрести Гакпо в январе, рассматривая Коди в качестве замены для Криштиану Роналду, однако Бабель считает, что "Ливерпуль" и "Арсенал" подошли бы его соотечественнику лучше.



"Гакпо произвел на меня впечатление... Вы сами видите, что его сватают в клубы из Англии вроде "Манчестер Юнайтед". У каждого есть своя цена, поэтому посмотрим, как он проявит себя на турнире".



"Он показал, что обладает достаточным мастерством, чтобы сделать следующий шаг — в январе или следующим летом. Будучи фанатом "Ливерпуля", я бы посоветовал ему отправиться в "Ливерпуль", если они, конечно, его позовут!"



"Арсенал" тоже стал бы невероятной командой для него, учитывая их тренера и их проект, который они развивают. Он должен прислушаться к своему сердцу", — сообщил Бабель The Athletic.